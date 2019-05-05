بث مباشر .. مركز الفلك الدولي يبدأ تحري هلال رمضان

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

بدأ مركز الفلك الدولي تحرّي هلال شهر رمضان من قِبل فريق المركز بالإمارات، وذلك من قمة جبل حفيت في مدينة العين.

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وكان مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير أعلن أمس أنه لم يتمكن من رصد هلال شهر رمضان المبارك في المملكة ليوم السبت، ونظراً لدعوة المحكمة العليا المتضمنة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليومي السبت والأحد، فستقوم الجامعة بتحري رؤية الهلال مساء اليوم الأحد.

وكان المركز أعلن في وقت سابق استحالة رؤية هلال شهر رمضان يوم السبت نظراً لعدم حدوث الاقتران بعد غروب الشمس.