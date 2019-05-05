المعيبد ينافس الدبل على رئاسة الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

شرعت إدارة الاتفاق برئاسة خالد الدبل في الاستعدادات للموسم المقبل رغم اقتراب نهاية فترتها بعد مضي 4 سنوات قضتها في رئاسة النادي، حيث بدأت في التجهيز لإقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم من خلال استخراج تأشيرات اللاعبين، وهو ما يؤكد رغبتها في الترشح لولاية ثانية ودخول الانتخابات المنتظر أن تعقد في الجمعية العمومية نهاية الموسم الحالي.

على الصعيد نفسه، يجهز أمين الصندوق السابق عدنان المعيبد برفقة لاعب الفريق السابق محمد المغلوث ملفا انتخابيا للمنافسة على كرسي رئاسة النادي، فيما لم يظهر حتى الآن منافسون آخرون على سباق الترشح لرئاسة النادي.

من جهة أخرى يواصل الفريق الأول إعداده لمواجهته المقبلة أمام الهلال في الجولة الـ29 قبل الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستكون في 11 مايو الحالي. ويأمل المدير الفني الموقت، البرتغالي هيلدر كريستوفاو من خلال خوض الفريق تجربتين وديتين أمام الفتح في الوصول إلى التشكيل المناسب الذي سيدفع به أمام الهلال.