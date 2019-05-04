محمد بن مسعود - الدمام - فرق الإنقاذ تباشر الحادث تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة الآن انهياراً جزئياً لسقف (ميزان) مشيد بالحديد لمركز تجاري للمواد الغذائية بشمال المحافظة نجم عنه وفاة مواطن تم إخراجه من قبل فرق الإنقاذ. ولا زالت الفرق تعمل للبحث عن مصابين أو مفقودين فيما ستوافيكم "الخليج 365" بالمعلومات خلال الساعة المقبلة. مصرع مواطن في انهيار مركز تجاري بشمال جدة عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-04 تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة الآن انهياراً جزئياً لسقف (ميزان) مشيد بالحديد لمركز تجاري للمواد الغذائية بشمال المحافظة نجم عنه وفاة مواطن تم إخراجه من قبل فرق الإنقاذ. ولا زالت الفرق تعمل للبحث عن مصابين أو مفقودين فيما ستوافيكم "الخليج 365" بالمعلومات خلال الساعة المقبلة. Advertisements 04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440 12:55 AM فرق الإنقاذ تباشر الحادث فرق الإنقاذ تباشر الحادث تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة الآن انهياراً جزئياً لسقف (ميزان) مشيد بالحديد لمركز تجاري للمواد الغذائية بشمال المحافظة نجم عنه وفاة مواطن تم إخراجه من قبل فرق الإنقاذ. ولا زالت الفرق تعمل للبحث عن مصابين أو مفقودين فيما ستوافيكم "الخليج 365" بالمعلومات خلال الساعة المقبلة. ، مصرع مواطن في انهيار مركز تجاري بشمال جدة ،

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