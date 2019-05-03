، بعد خدمة 22 عامًا.. مدارس شرق جدة تحتفي بـ"الزهراني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبل أنْ يغادرها للتقاعد

أقام منسوبو مدارس شرق جدة حفل تكريم لوكيل مدرسة عبدالله بن طارق الابتدائية إبراهيم سعيد خضير الزهراني، وذلك بعد خدمة 22 عامًا قضاها في خدمة التعليم حافلة بالإنجازات قبل أن يغادر للتقاعد.

حيث أُقِيم حفلٌ خطابي؛ وفاءً وعرفانًا من زملائه ومحبّيه تجاه المحتفى به، في جوٍّ عابق بالمحبّة والأخوة.