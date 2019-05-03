مسابقة الحلم 2019 والجائزة 3 مليون دولار- ننشر موعد المسابقة وأرقام الاشتراك “مصر والسعودية...

موعد مسابقة الحلم 2019 وأرقام الاشتراك بمسابقة الحلم 2019 أو رقم مسابقة الحلم مصر والسعودية والكويت وجميع الدول من أهم الكلمات البحثية التي يستخدمها الراغبين في فوز مسابقة الحلم MBC 2019، للموسم الثالث عشر على التوالي، بعد أن أكدت مجموعة قنوات ام بي سي أن مسابقة الحلم 2019 ستكون من أكبر الجوائز التي تم عرضها على مدار المواسم السابقة للمسابقة الحلم، والتي تقدر بقيمتها بثلاثة مليون دولار، ليزيد معها أحلام الراغبين في الفوز، حيث أن الفوز في مسابقة الحلم MBC، تعتمد على الحظ فقط من خلال إرسال رسالة على أرقام مسابقة الحلم 2019، ويكون الاختيار يوم السحب مسابقة الحلم 2019 عشوائي على الهواء مباشرة، ويتم عرضه على قناة MBC.

مسابقة الحلم 2019

تعد مسابقة الحلم 2019 من أكبر المسابقات التي تقدمها مجموعة ام بي سي في الوطن العربي وجميع دول الشرق الأوسط، لتصبح مسابقة الحلم أهم مسابقة بالوطن العربي لما تتضمن العديد من المزايا التي تجعلها من المسابقات الفريدة من نوعها ومنها:

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم لأي مواطن في أي دولة.

لأي مواطن في أي دولة. كما تتميز مسابقة الحلم بسهولة الاشتراك فقط من خلال رسالة قصير.

بسهولة الاشتراك فقط من خلال رسالة قصير. تستمر مسابقة الحلم 2019 لمده عام كامل، وبهذا تزيد فرص الفوز للمشتركين.

لمده عام كامل، وبهذا تزيد فرص الفوز للمشتركين. كما تتيح مسابقة الحلم الفرصة للمشتركين في المواسم السابقة فرصة أكبر في الفوز.

الفرصة للمشتركين في المواسم السابقة فرصة أكبر في الفوز. تزيد MBC قيمة الفوز في كل موسم عن الموسم الماضي.

قيمة الفوز في كل موسم عن الموسم الماضي. تضاعف مسابقة الحلم الفوز في شهر رمضان، حيث يبلغ يوم السحب مسابقة الحلم في رمضان بقيمة 500 ألف دولار.

الفوز في شهر رمضان، حيث يبلغ يوم السحب مسابقة الحلم في رمضان بقيمة 500 ألف دولار. أما قيمة الفوز في مسابقة الحلم طوال العام بقيمة 100 ألف دولار للفائز الواحد.

طوال العام بقيمة 100 ألف دولار للفائز الواحد. يكون السحب الأكبر لمسابقة الحلم بقيمة مليون دولار، يتم سحبها مره واحدة على مدار العام.

يكون موعد السحب مسابقة الحلم 2019 في برنامج صدي الملاعب الذي يتم عرضه عبر قناة ام بي سي.

في برنامج صدي الملاعب الذي يتم عرضه عبر قناة ام بي سي. تساهم مسابقة الحلم 2019 في تغير حياة العديد من المواطنين الفائزين.

في تغير حياة العديد من المواطنين الفائزين. حيث تحمل قصص الفائزين مسابقة الحلم العديد من المواقف الإنسانية المؤثرة.

العديد من المواقف الإنسانية المؤثرة. فاز عوض الله صالح محمد أحمد من الخرطوم بحري من السودان بجائزة المليون دولار في مسابقة الحلم .

بجائزة المليون دولار في مسابقة الحلم . يوم الخميس القادم سيتم السحب الخامس على الهواء مباشرة في برنامج صدي الملاعب.

موعد مسابقة الحلم 2019

حيث يشغل بال جميع الباحثين عن الفوز معرفة موعد مسابقة الحلم 2019، التي يمكنك الاشتراك فيها حتي يوم 30 أغسطس 2019، ولهذا فأن الإقبال في الوقت الحالي متزايد من جميع راغبي الاشتراك، من أجل التمكن من الفوز بمسابقة الحلم الموسم الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق بعد انتهاء فترة الاشتراك بالمسابقة.

تحديث: أعلنت مسابقة الحلم أنه احتفالا بشهر مارس بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم فقد تم تخصيص جائزة مميزة وهي كيلو ذهب صافي احتفالا من أسرة الحلم 2019 بشهر المرأة.

أرقام اشتراك مسابقة الحلم 2019

الدولة الشركة الرقم رقم الاشتراك مسابقة الحلم السعودية زين 755505 أرقام مسابقة الحلم بالسعودية موبايلي 650444 رقم اشتراك مسابقة الحلم مصر اتصالات 95450 أرقام مسابقة الحلم مصر فودافون 95450 أرقام الاشتراك مسابقة الحلم مصر أورنج 95450 أرقام مسابقة الحلم الكويت زين 96922 رقم اشتراك مسابقة الحلم الكويت فيفا 50640 أرقام مسابقة الحلم الإمارات اتصالات 6070 أرقام الاشتراك مسابقة الحلم الإمارات DU 3636

كيفية الاشتراك بمسابقة الحلم 2019

يمكن لأي مواطن الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة بها كلمة “حلم” او ““Dream “أو “reve”، على الأرقام التي ترادف البلد التابع لها، كما نشير إلى أنه توجد عده أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 للبلد الواحدة على حسب نوع الشبكة.

وبمجدر إرسال الرسالة النصية تكون أصبحت مشترك في مسابقة الحلم 2019، ويمكنك إرسال العديد من الرسائل النصية لضمان الفوز في سحب مسابقة الحلم، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الراغبين في الالتحاق والاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الثالث عشر.

الحلم مصطفي الأغا



يعد مصطفي الأغا من أفضل الإعلامين على مجموعة قنوات ام بي سي، كما أنه يقوم بتقديم مسابقة الحلم وإعلان اسم الفائز، ويمكنك إذا كنت ترغب في الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 أو معرفة أخر أخبار مسابقة الحلم، متابعة الصفح الرسمية لمسابقة الحلم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحلم 2019

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مسابقة الحلم مصر

حيث يشترك العديد من المواطنين الراغبين في الفور بمسابقة الحلم 2019 في جمهورية مصر العربية، خاصة بعد أن تمكن العديد من المصريين من الفوز في المواسم السابقة، وتغيرت حياتهم إلى الأفضل.

أعلن الإعلامي مصطفي الأغا فوز أحد المواطنين السعودين بأول جائزة في مسابقة الحلم 2019.

أعلنت قناة أم بي سي أنه سيتم اليوم الخميس الموافق الرابع من أبريل السحب التاسع لمسابقة الحلم 2019.

تم حتي الآن سحب أسماء عشر فائزين منهم ثلاث فائزين من جمهورية مصر العربية ، وكان أخر الفائزين في السحب الذي تم يوم 4 أبريل وفاز فيها المواطن أسامة حرب يوسف خليل من دولة الكويت، وكان حلمه هو علاج والدته المريضة.

من المقرر أن يتم اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من شهر أبريل، إجراء سحب جديد على فائز الحلم الحادي عشر عبر الهواء مباشرة ببرنامج صدي الملاعب.

فاز في السحب يوم 25 أبريل المواطن عبد الإله عبد الله المطوع من المملكة العربية السعودية، وكان حلمه أموال تغير حياته، ونشير إلى أنه فاز حتى الآن بالجوائز الإضافية من الحلم والتي تقدر بعشرة الآف دولار 7 فائزين.

وبهذا نكون عرضنا في هذا التقرير موعد مسابقة الحلم 2019 وكيفيه الاشتراك بمسابقة الحلم 2019 ورقم مسابقة الحلم مصر والسعودية وجميع الوطن العربي.

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