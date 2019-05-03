سبب مقتل محمد علي شاكر العامري شيخ قبيلة العوامر

أعلنت وسائل إعلام سعودية محمد علي آل شاكر العامري، شيخ قبيلة العوامر اليوم الخميس، بعد أن قام أحد الأشخاص بإطلاق النار عليه مباشرة داخل مقر عمله بمدرسة العوامر.

وذكرت وسائل اعلامٍ سعودية انّ الشيخ محمد علي شاكر العامري شيخ قبيلة العوامر قتل بـ 4 رصاصات أطلقها عليه الجاني من مسافة قريبة عند مدرسة “المروة”.

وأكد ناشطون سعوديون عبر موقع “تويتر” أن الجاني موظف في وزارة “الزراعة” وارتكب جريمته بسبب “إزالة” من البلدية، واتهم الشيخ العامري بالتسبب فيها.

بدورها قامت السلطات السعودية بالقاء القبض على الجاني وإحالته الى جهات التحقيق بشأن الجريمة، كما تداول مغرّدون مقطع فيديو من أمام المدرسة مسرح الجريمة. بحسب ما أوردته صحيفة الوطن.