استعلم الآن عن صرف المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية...

موعد صرف المساعدات المقطوعة لشهر شعبان، التي تقدمها وزارة الضمان الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة حيث توفر المملكة العربية السعودية المساعدات المقطوعة لعدد من الأسر والغير قادرين من محدودي الدخل، وتلك الأشياء تأتي وفق الخطة الاقتصادية للقضاء على كل الأسرة الفقيرة ومساعدتها في رفع مستواها المعيشي، وسنتعرف على موعد صرف المساعدات المقطوعة.



كما قد أعلنت وزارة العمل والتنمية بأنه يوجد شروط محددة لكل من يرغب في الاشتراك في المساعدات المقطوعة ويقع المتقدم تحت اختبارات من جانب الضمان الاجتماعي للحصول على المساعدة المقطوعة، يجب على المتقدم الإلمام بها حتى يتمكن من الحصول على المساعدة وهى تصرف بشكل شهري، ويمكن أن تتأخر حتى تنتهي الجهات المعنية من الانتهاء من أجراءات الأهلية لصرف المساعدة وفق الشروط المنوط بها.

موعد صرف المساعدات المقطوعة

لاحظ عدد كبير من الأسر التي تقوم بصرف المساعدات المقطوعة بأنه قد تم تأخيرها في شهر رجب وشعبان ولم يتم الصرف حتى اليوم، وبعد الانتهاء من الاختبارات التي توضع لعدد من الأشخاص الراغبين في الحصول على دعم المساعدات المقطوعة، سوف يتم الإعلان عن موعد صرف المساعدات المقطوعة من الضمان الاجتماعي، حيث أنه كشف مصادر من داخل الوزارة بأنه سيتم الإعلان عن صرف المساعدات المقطوعة ما بين يومي 29 إلى 30 أبريل الحالي.

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الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي

قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي رابط مباشر يتم التسجيل من خلال في برنامج الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة، حتى يتمكن الشخص من الاستعلام عن صرف المساعدات حيث يكون التسجيل من خلال الدخول برقم السجل المدني.

صرف المساعدات المقطوعة لشهر شعبان 2019

سيتم صرف المساعدات المقطوعة مع تقديم اعتذار رسمي لكل الأسر عن تأخير صرف المساعدات حتى اليوم ولكن مع نهاية شهر مارس سيتم صرف كل الدفعات على الأشخاص كما قد وضعت المملكة السعودية عدد من الشروط التي تخص فئات معينة هي من فقط لها الحق في استحقاق المساعدة، ومن اهم تلك الشروط من جانب الضمان الاجتماعي الأتي ذكره: