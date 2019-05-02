شاهد: حقيقة مقتل شيخ قبيلة العوامر في السعودية

قتل شيخ قبيلة العوامر السعودية، اليوم الخميس، أمام مدرسته التي يعمل مديراً لها في محافظة العرضيات، بعد إطلاق النار عليه من سلاحٍ رشاش.

وذكرت وسائل اعلامٍ سعودية انّ الشيخ محمد علي شاكر العامري شيخ قبيلة العوامر قتل بـ 4 رصاصات أطلقها عليه الجاني من مسافة قريبة عند مدرسة “المروة”.

وأفاد ناشطون سعوديون عبر موقع “تويتر” أن الجاني موظف في وزارة “الزراعة” وارتكب جريمته بسبب “إزالة” من البلدية، واتهم الشيخ العامري بالتسبب فيها.

وأُعلن عن القبض على الجاني وإحالته الى جهات التحقيق، كما تداول مغرّدون مقطع فيديو من أمام المدرسة مسرح الجريمة. وفق "صحيفة الوطن"