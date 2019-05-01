صور.. تسليم أكثر من 100 وحدة لمستفيدي الإسكان التنموي في تبوك

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بصالة الاجتماعات بالإمارة، أمس الأربعاء، وبحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أكثر من 100 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان.

وأكّد وزير الإسكان خلال كلمته في حفل التسليم على أن وزارة الإسكان تحرص على توفير كافة الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمواطنين المسجلين في قوائمها، مشددًا على أن برنامج الإسكان التنموي يّعد من البرامج المهمة التي تتولى من خلالها وزارة الإسكان توفير العديد من الحلول المناسبة للأسر المستفيدة من البرنامج بالشراكة مع القطاع غير الربحي والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص ممثلًا ببرامج المسؤولية الاجتماعية، وتشمل العديد من الفئات كالمسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي وغيرها.

وأضاف: أن البرنامج أوجد العديد من النماذج لتوفير الوحدات السكنية للمستفيدين من خلال التكامل مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي، حيث يتم توفير وحدات سكنية في مشاريع وزارة الإسكان الجاهزة أو تحت الإنشاء، إضافة إلى الشراء الجاهز من السوق، أو البناء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، مؤكدًا حرصهم على توفير كافة الخيارات لهذه الفئة، وتمكينهم من الحصول على السكن المناسب.

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وأكد سمو أمير منطقة تبوك على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على توفير سبل الرفاهية لأبناء هذا الوطن، مشيدًا بدور وزارة الإسكان في توفير الوحدات السكنية للمستفيدين من البرنامج، مشيرًا سموه إلى أهمية الشراكة مع القطاعات غير الربحية والجمعيات الخيرية في المنطقة لمعرفتها بأحوال الأهالي ودورها الفاعل في توفير المساكن الملائمة لهم، لافتًا إلى أن هذه الخطوة من الوزارة ستسهم في توفير السكن للأسر المستحقة بشكل أسرع، معربًا سموه عن سعادته بهذا اليوم الذي يعد من أيام العز للمملكة العربية السعودية.

بعد ذلك سلم سمو أمير المنطقة الأسر المستفيدة من الإسكان والبالغ عددها 100 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان.

وفي الختام كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الجمعيات الخيرية الشريكة لبرنامج الإسكان التنموي وهي جمعية الملك عبدالعزيز، جمعية فهد بن سلطان الاجتماعية، وجمعية بنيان، مقدرًا لهم جهودهم من خلال تفعيل نموذج الشراكة الفاعلة مع البرنامج، بعد ذلك تسلم سموه درع الوزارة الذي قدمه له وزير الإسكان.

بدورهم، أعرب المستفيدون من برنامج الإسكان التنموي عن سعادتهم بعد استلامهم مفاتيح وحداتهم السكنية من سمو أمير المنطقة، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة التي جعلت رفاهية متابعات الخليج 365 وتوفير الحياة الكريمة له جُل اهتمامها.