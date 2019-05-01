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الليلة.. ختام برنامج همثون وتكريم الفائزين
متابعات الخليج 365 - الرياض
يختتم برنامج همثون فعالياته مساء اليوم، والذي يبث على قناة دال، إحدى قنوات شبكة المجد، بعد ثلاثة أشهر من التألق والإبداع.
كما أعلنت شبكة المجد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم تكريم الفائزين.
يذكر أن قناة دال أطلقت برنامج همثون في شهر يناير الماضي، وهو أحد برامج الواقع التي تستند على معايير الذكاء والتركيز وصفاء الذهن وسرعة البديهة.
وحول البرنامج قالت قناة دال: برنامج همثون برنامج واقعي حياتي شبابي تنافسي مفتوح يهتم بإبراز إعلاميين فاعلين.
رابط البث المباشر عبر هذا الرابط ().
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