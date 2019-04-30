موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري الاستعلام عن نتائج الطلاب | استخراج الشهادات بالسجل المدني فقط

يقدم موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري 1440 ، استعلام نتائج الطلاب والطالبات 1440، حيث يتاح استخراج شهادات الطلاب من مختلف المراحل الدراسية عبر خدمات نظام نور لنتائج الموقع الرسمي برقم الهوية فقط للمقررات والتعليم العام، وذلك بعد التأكد من إقفال الدرجات والانتهاء من عمليات المراجعة والرصد، واعتماد النتائج من أصحاب الصلاحية على موقع نور المركزي، وإدخال لمهارات وإكمال عمليات الرصد في نتائج الفصل الدراسي الثاني.

وزارة التعليم السعودية تيسرا على أولياء الأمور والطلاب في بحثهم عن الدرجات والتعرف على نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة وكذلك نتائج الثانوية العامة، خصصت رابط موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري وبدون تسجيل للدخول مباشرةً إلى موقع النتائج واستخراج درجات الطلاب للاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي.

وجهت وزارة التعليم التهنئة للطلاب والطالبات بمناسبة انتهاء الاختبارات، أتاحت لهم رابط الاستعلام عن إشعار الدرجات وطباعة شهادات الطلاب نظام نور وزارة التبية والتعليم، وذلك عبر تسجيل الدخول من خلال رابط موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري وبدون تسجيل فقط برقم هوية الطالب أو الطالبة أو رقم السجل المدني، كما يمكن التواصل مع المدارس للحصول على بيانات دخول موقع نور المركزي لاستعلام عن النتائج من التقارير.

الخدمات الإلكترونية لموقع نور التعليمي وفرت الجهد ومشقة البحث على النتائج على الطلاب وأولياء الأمور، وأصبح نظام نور للخدمات التربوية احد اهم أنظمة التعليم في المملكة والخليج العربي بما يتيحه من خدمات للمعلم أو الطالب، ومن الرابط المرفق بعالية سيتم التوصل ألي شهادات الطلاب أو طباعة درجات الطلاب بدون عناء.

نظام نور بدون رقم سري

الاستعلام عن نتائج المتوسط والثانوية والمرحلة الابتدائية قريباً من رابط نظام نور برقم الهوية بدون تسجيل بدون رقم سري فقط برمز التحقق ورقم السجل أو الهوية أو رقم الجواز، للحصول على نتائج الطلاب 1440 للفصل الدراسي الأول لنظام التعليم العام.

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رابط نظام نور بدون تسجيل

تحديث : رسميا وزارة التعليم في المملة العربية السعودية تعلن عن فترح رابط موقع نور بدون رقم سري بدون تسجيل برقم الهوية فقط، حيث تم تفعيل رابط نتائج وزارة التعليم اليوم 30-4-2019، ليتم استخراج نتائج الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية والابتدائية، عبر الاستعلام عن إشعار درجات الفصل 1440 بالهوية فقط.

رابط الاستعلام السريع عن نتائج اختبارات 1440

وزارة التعليم نشرت رابط نتائج الاختبارات الجديد برقم الهوية ورمز التحقق فقط، أو الدخول على حساب الطالب من خلال رقم السجل المدني فقط لاستخراج إشعار درجات الفصل الدراسي الأول وطباعة الشهادات بدون خطوات التسجيل على موقع نور المركزي للغدارة التربوية في المملة العربية السعودية، ويمكن التعرف على الدرجات والحصول على شهادات الطلاب 1440 بكل سهولة لكل المراحل التعليمية وللمدارس التي أنهت عمليات الرصد ورفع النتائج على موقع نور.

تحديث: تم تحديث رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية فقط بدون تسجيل الدخول لاستعلام نتائج الطلاب في مراحل التعليم لمدارس التعليم العام ونظام المقررات اليوم 25 شعبان 1440 والاستعلام برقم الهوية.

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