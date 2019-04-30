موقع نظام نور برقم الهوية 1439 – رابط نور noor-moe-sa-com لاستخراج نتائج طلاب الثانوية والمتوسط...

تسجيل دخول موقع نظام نور برقم الهوية 1440 فقط لاستعلام نتائج الطلاب في المتوسط أو الثانوية العامة، بجانب الاستعلام من موقع وزارة التعليم السعودية بالسجل المدني فقط، أو الهوية فقط ورمز التحقيق noor reuslts، للحصول من خلالهما نتائج وتقديرات الطلاب الفصل الدراسي الثاني من العام 1440-1439، عبد الانتهاء من اختبارات الطلاب وفق جدول ومواعيد التقويم الدراسي noor-moe-sa-com، حيث تم تفعيل رابط النتائج بدون تسجيل ولا كلمة سر الأن.

أوضحت عدة مصادر أن الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية يقدم من خلال حساب ولي المر، حيث يقوم أولياء الأمور بالدخول عبر بيانات التسجيل الخاصة بهم، والتعرف على درجات الطلاب في جميع الصفوف التعليمية التي انتهت اختباراتها ورفعت نتائجها، وسنوفر شرح كيفية التسجيل في موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية، لمن يجد صعوبة أو نسي كلمة المرور الصحيحة على رابط موقع نور المركزي.

شرح تسجيل موقع نظام نور برقم الهوية 1440

الباحثين عن طريقة تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية بعد إطلاق الواجهة الجديدة المحدثة، سنرفق توضيح لها للحصور على بيانات الدخول من استخدم المستخدم وكلمة المرور مع إضافة رمز التحقيق، وبالتالي سينتقل المستخدم إلي بواب التقارير لرصد الدرجات ، وللتعرف علية بالصور يكون من الفيديو المرفق.

ألية شرح ومتابعة رصد الدرجات على نظام نور المركزي، في الفترة الأولي والثانية والاختبارات الفصلية والنهائية، يتم متابعة الشرح التالي والذي سيمكن أولياء الأمور من الاستعلام بكل سهولة، والتي ستوضح كيفية الانتهاء من رفع الدرجات حال ظهور النتائج،

تسجيل دخول موقع نور

الدخول إلى موقع نور التعليمي الإلكتروني لمتابعة مراحل رصد واستعلام درجات الطلاب في نهاية الفصل الدراسي الثاني 1439-1440، يكون من الموقع الإلكتروني الرسمي:

موقع نظام نور للنتائج

موقع نور بالهوية فقط نتائج وزارة التعليم

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الاستعلام عن نتائج الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة بشكل رسمي خلال أيام قليلة.

تحديث : شرح طريقة تسجيل الدخول إلى نظام نور والاستعلام عن درجات الطلاب ، وكذلك التعرف علي كيفية استعادة كلمة المرور عبر الرسائل النصية ببينات الدخول الجديدة، من اجل التعرف على درجات الطلاب الفترة الأولي 1440 من نظام نور هو ما نسعى لتقديمه لتبسيط الأمور على أولياء الأمور والطالب.

تحديث : موقع نظام نور برقم الهوية 1440 لاستخراج نتائج طلاب المتوسط والثانوية والابتدائي، هو المقصد لمنسوبي التعليم من الطلاب وأولياء الأمور، خلال الساعات الماضية بهدف استعلام النتائج من رابط نظام نور noor-moe-sa-com حتى ظهور موقع وزارة التعليم بالسجل المدني.

تحديث : يواصل الطلاب والطالبات رحلة البحث عن استخراج النتائج من موقع نور، في انتظار الإعلان عن نظام نور برقم الهوية فقط بدون تسجيل، حيث يتم استعلام نتائج الطلاب بمن تبويب التقارير .

تحديث: يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية لعام 1439، ويتم الاستعلام من خلال رابط موقع نظام نور برقن الهوية بدون تسجيل وبدون رقم سري، مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

استعلام النتائج برقم الهوية

نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية الابتدائية والثانوية والمتوسطة على موقع وزارة التعليم برقم الهوية الوطنية فقط، بجانب موقع نور المركزي ، والاستعلام يتم حاليا لجميع الطلاب، غير أن الموقع الخاص بوزارة التعليم بع عطل تقني وجاري معالجة الخلل.

تحديث: الساعات القادمة بمشيئة الله سيفعل فيها رابط نظام نور للنتائج بدون تسجيل بسجل مدني أو رقم الهوية فقط لاستخراج إشعار الدرجات 1440 لجميع المراحل التعليمية، ومن بوابة التقارير إشعار درجات الفصل الدراسي الأول يمكن التعرف على درجات الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم.

تحديث: اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، ظهور نتائج الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والمقررات من خلال رابط نظام نور لاستعلام النتائج بدون كلمة سر برقم الهوية فقط، ويمكن الدخول برقم هوية الطالب او مخاطبة المدرسة لاستلام بيانات الدخول واستخراج النتائج اليوم 30-4-2019.

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