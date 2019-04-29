طريقة التسجيل في نظام نور للإستعلام  عن إشعار الدرجات برقم الهوية 1440 .. نتائج الطلاب لكافة المراحل...

يقدم نظام نور التعليمي العديد من الخدمات أهمها استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية لجميع المراحل الدراسية المختلفة بخلاف انه يقوم باستقبال طلبات التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين في روضة الأطفال وكذلك الصف الأول الابتدائي، وذلك للعام 1439/1440، ويقوم ولي الأمر بتسجيل بيانات أبنائه، وكذلك بياناته الشخصية، وسوف يتم إعلان النتيجة أيضًا عبر موقع نور، ومن ثم يمكن عقب إعلان النتيجة الاستعلام عن تسجيل الطلاب المستجدين 1440من خلاله ونتابع معكم اليوم رابط وطريقة تسجيل الطلاب المستجدين 1439-1440،طريقة التسجيل في نظام نور.

طريقة استخراج نتيجة جميع المراحل التعليمية الفصل الثاني على موقع نور NOOR

نتائج الطلاب برقم الهويه 1439 رابط مباشر

الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور عن طريق رقم الهوية

الدخول على بوابة موقع نظام نور من خلال رابط نور التعليمي المركزي

تسجيل رقم السجل المدني أو رقم الهوية للطالب او ولي الامر.

اضغط على قائمة رصد الدرجات، وهى موجودة على يمين الصفحة التى أمامك.

بالضغط على زر رصد الدرجات تظهر درجات الطالب.

الحصول على النتائج لجميع المراحل الدراسية المراد الاستعلام عنها من خلال النوافذ الجانبية، ثم اختيار تقارير.

نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية 1440

موقع نور للتسجيل للاستعلام عن نتائج ، أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن توفر جميع النتائج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، فور الإنتهاء من جميع الامتحانات تباعاً حسب الجدول الزمنى المقرر للإمتحانات الخاصة بكل مرحلة، وذلك عبر موقعها الإلكترونى الخاص بالوزارة، موقع نور المركزى، وأوضحت إمكانية الاستعلام برقم الهوية لعام أو السجل المدنى 1439، بكل سهولة ويسر على مدار 24 ساعة.

رابط موقع نور Noor للاستعلام عن نتائج الطلاب

نتابع معكم ظهور نتائج الطلاب فى السعودية، من خلال نظام نور برقم الهويه للعام الدراسي 1440هـ، حيث انهى الطلاب اختبارات النصف الثاني من العام وفى انتظار تفعيل رابط استعلام نتائج نور برقم الهوية,

تسجيل الطلاب المستجدين 1440

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين 1440من خلال موقع نظام نور، ويتم ذلك من خلال الرابط موقع نور: تسجيل الطلاب الجدد نظام نور

رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين للمرحلة الإبتدائية للعام الدراسى

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ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة ليصبح لديك حسابًا شخصي عبر الموقع، يمكن استعماله في الاستعلام عن النتائج والاستعلام عن التسجيل ونتيجة القبول في المدارس.

مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين 1440

سيتم ترتيب التسجيل الطُلاب الجدد كما يلي:

للمزيد من تسجيل الطلاب الجدد والمراسل الإلكتروني على نظام النور

المدارس الفترة الخاصة بالتسجيل التسجيل للطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن من الفترة من 4/5/1439 حتى يوم 3/6/1439 المدارس الأهلية للطُلاب السعوديين وغير السعوديين الفترة من 4/5/1439 حتى يوم 22/1/1440 التعليم العام للطُلاب غير السعوديين ولكن يتم معاملتهم معاملة السعوديين الفترة من 3/7/1439 حتى يوم 22/1/1440 الطلاب السعوديين، ولكن أباؤهم يعملون لدى القطاع الحكومي بالمملكة الفترة من 17/7/1439 حتى يوم 22/1/1440 الطلاب غير السعوديين، ويعمل أباؤهم لدى القطاع الخاص تبدأ من 1/8/1439 حتى يوم 22/1/1440 أما الطُلاب السعوديين وكذلك غير السعوديين ممن هم تخرجوا من الروضات التي تم اعتمادها لدى نظام نور التعليمي تبدأ الفترة من 18/8/1439 حتى يوم 22/1/1440

الأوراق المطلوبة من أولياء الأمور لتسجيل طالب جديد

شهادة ميلاد الطالب مع إرفاق صورة منها.

يتم إرفاق صورة شخصية للطالب.

يتم شراء ملف أخضر علاقي.

إحضار شهادة التطعيمات مع إرفاق صورة منها.

إرفاق كارت العائلة مع إحضار صورة منه كذلك.

يتم تجهيز كل تلك الأوراق لتقديمها عقب الإعلان عن النتيجة ويتخطى الطالب مرحلة القبول بالمدارس.

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في موقع نور (( الصف الأول – الروضات الحكومية 1439-1440))

طريقة التسجيل في نظام نور

عن طريق تسجيل الدخول على رابط نور المركزي لتسجيل الدخول كولي امر يمكن تابع الخطوات المتبعة فى الشرح بالاعلى,

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