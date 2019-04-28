شاهد: مساج بدور البراهيم يثير جدلًا على سناب شات

أثارت مسوقة سعودية موجة غضب واسعة في المملكة العربية السعودية، عقب نشرها فيديو على سناب شات تروج فيها لمنتج تجميلي خاص بالمساج، حيث استخدمت في حديثها كلمات خادشة وعبارات اعتبرها ناشطون غير لائقة وتعد بمثابة دعوة للشذوذ.

السعودية التي يحمل حسابها اسم “بدور البراهيم” ظهرت في المقطع المتداول على نطاق واسع، تروج لمنتج (زيت مساج) وتدعوا الشباب والبنات لاستخدامه بطريقة اعتبرها النشطاء دعوة صريحة للفسوق.

ودشن سعوديون وسمين تحت عنوان "بدورالبراهيم" و"بدور البراهيم تدعو للشذوذ" شنوا فيه هجوما عنيفا على الفتاة السعودية واتهموها بنشر الفساد وإثارة الغرائز والتحريض على الفجور وطالبوا السلطات بمحاسبتها.

بدورها، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اتخاذها الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي؛ بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل.