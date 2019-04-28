أول رد من صاحبة مقطع الفيديو المثير للجدل بعد تحرك السعودية ضدها (فيديو)

ردت ناشطة سعودية على الجدل المثار بشأن الفيديو الذي روجت من خلاله لمنتج لإحدى أدوية المساج والتدليك، واتهام العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي له، بأنه يضم ألفاظ خادشة وإيحاءات فاضحة.

وشاركت الناشطة، بدور البراهيم، عبر حسابها على "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، فيديوهات لفتاة أخرى تدافع عنها بانفعال، والتي تؤكد فيها أنها (صاحبة الفيديو) "عفوية للغاية ونقية من الداخل وحسنة النية"، كما انتقدت مهاجميها.

وقالت لهم: "حرام عليكم، شوهتوا سمعتها على "واتسآب"، على الرغم من أنها اعتذرت لكم، وهي مسكينة، أطلقتوا عليها ألفاظ تحث على الرذيلة، ولكننا مجتمع محافظ، وأنتم دائما ما تكون نواياكم سوداء تجاه الناس".

وأكدت الفتاة في فيديو آخر: "كل من يعرف بدور الإبراهيم عن قرب سيعرف أنها نقية وعفوية وعلى نياتها".

Advertisements

من جانبها، شكرت بدور البراهيم الفتاة التي دافعت عنها في أزمتها، وقالت: "أشكر فتو العقيل على وقفتك معي، كفيتي ووفيتي حبيبتي".

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أعلنت أمس السبت، أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي.

وقالت "الغذاء والدواء"، إن قرارها باستدعاء المسوقة والشركة التابعة لها، جاء بسبب ما يتضمنه الإعلان الصادر عنها من مخالفات لنظام التجميل.

وكانت إحدى المسوقات نشرت مقطع فيديو على موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، للترويج لأحد المنتجات التجميلية، تضمن بعض الألفاظ الـ "خادشة للحياء"، و"إيحاءات لا أخلاقية"، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.