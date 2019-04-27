أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اتخاذها الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي؛ بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل. وكانت المسوقة نشرت الإعلان عن المساج والمنتج عبر برنامج سناب شات.

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كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء” تستدعي “مسوقة تجميل” قانونياً بسبب سناب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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