سناب «المساج الساخن» يستنفر «الغذاء والدواء» لملاحقة مروجة الإيحاءات الفاضحة

استنفر مقطع فيديو بثته إحدى المسوقات على «سناب شات» وتضمن ألفاظًا خادشة وإيحاءات فاضحة هيئة الغذاء والدواء، التي أعلنت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد المنتج المعلن عنه، فيما سادت حالة من الغضب بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على ما وصفوه بـ«الاستفزاز الترويجي».

واليوم السبت، أعلنت هيئة الغذاء والدواء، أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي.

وقالت «الغذاء والدواء»، إن قرارها باستدعاء المسوقة والشركة التابعة لها، جاء بسبب ما يتضمنه الإعلان الصادر عنها من مخالفات لنظام التجميل.

وكانت إحدى المسوقات نشرت مقطع سناب، للترويج لأحد المنتجات التجميلية، تضمن بعض الألفاظ الـ«خادشة للحياء»، و«إيحاءات لا أخلاقية».

