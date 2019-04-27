شاهد: سناب بدور البراهيم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت إحدى ناشطات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وتدعى بدور ابراهيم، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها "سنابة" غير محتشمة خلال عمل المساج.

وقال أحد الناقدين للناشطة ابراهيم: "لازم تتحاسب و بعدين مع قلة الادب و نشر الفساد لمتى و حنا ساكتين حسبي الله ونعم الوكيل تبون انفتاح سكتنا بس ما توصل للوضع الحيواني هذا خير وش بقى بعد !!!".

وقال آخر معلقًا على الحادثة: "نطالب المسؤولين المؤتمنين علي مصلحة البلاد فتيات وشباب. بالتصدي لمثل هذه التجاوزات ووضع خطوط حمراء لاتتجاوز. اطلاقا"

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يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتسبب بها بدور البراهيم بإثارة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على الانتقادات الحادة التي تصلها بهذا الشأن.