محمد بن مسعود - الدمام - وزير الداخلية يوجِّه بالتحقيق مع أحد مشاهير سناب شات بعد فيديو مناسبة شهداء الواجب عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-26 وجَّه ‏‫سمو وزير الداخلية بالتحقيق حيال ما قام به أحد مشاهير تطبيق سناب شات في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب. ووجَّه سموه دعوة لبنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل. 26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440 10:27 PM Advertisements وجَّه ‏‫سمو وزير الداخلية بالتحقيق حيال ما قام به أحد مشاهير تطبيق سناب شات في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب. ووجَّه سموه دعوة لبنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل. ، وزير الداخلية يوجِّه بالتحقيق مع أحد مشاهير سناب شات بعد فيديو مناسبة شهداء الواجب ،

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