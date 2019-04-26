، تجاوز طفلتين بعنصرية.. مقطع مشهور السناب يثير غضب السعوديين ،

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أثار مقطع فيديو لأحد مشاهير السناب شات غضبًا كبيرًا في أوساط المغردين على شبكات التواصل الاجتماعية، وتحديدًا منصة تويتر، بعدما سجل مقطعًا مرئيًا في سناب شات وتجاوز خلاله طفلتين من ذوي البشرة السمراء دون أن يتحدث إليهما، كما تحدث لبقية الصغيرات اللاتي يقفن في ذات الطابور بشكل أثار استغراب الآلاف من المغردين السعوديين.
وتفصيلًا: شهد موقع تويتر غضبًا واسعًا من المغردين، تعاطفًا مع الطفلين، وهما ابنتا شهيدين وفقًا للتداول. وكان البعض قد فسر المقطع على أنه تصرف متعمد، فيما صعد هاشتاق: #ضد_السناب_الأمني_العنصري على ترند تويتر، وتخلله تغريدات مطالبة بإنصاف الطفلين.
وتعاطف آلاف السعوديين اليوم مع الطفلين؛ باعتبار أن تصرفات مثل هذه فردية لا تمثل السعوديين سواء كانت تخص ابنتَي شهيدين أو أي إنسان آخر، مؤكدين أن السعودية تدعو للمساواة والعدالة، وكما أن للحكومة السعودية دورًا كبيرًا في محاربة العنصرية بشتى أنواعها.
تجاوز طفلتين بعنصرية.. مقطع مشهور السناب يثير غضب السعوديينمحمد المواسي الخليج 365 2019-04-26
أثار مقطع فيديو لأحد مشاهير السناب شات غضبًا كبيرًا في أوساط المغردين على شبكات التواصل الاجتماعية، وتحديدًا منصة تويتر، بعدما سجل مقطعًا مرئيًا في سناب شات وتجاوز خلاله طفلتين من ذوي البشرة السمراء دون أن يتحدث إليهما، كما تحدث لبقية الصغيرات اللاتي يقفن في ذات الطابور بشكل أثار استغراب الآلاف من المغردين السعوديين.
وتفصيلًا: شهد موقع تويتر غضبًا واسعًا من المغردين، تعاطفًا مع الطفلين، وهما ابنتا شهيدين وفقًا للتداول. وكان البعض قد فسر المقطع على أنه تصرف متعمد، فيما صعد هاشتاق: #ضد_السناب_الأمني_العنصري على ترند تويتر، وتخلله تغريدات مطالبة بإنصاف الطفلين.
وتعاطف آلاف السعوديين اليوم مع الطفلين؛ باعتبار أن تصرفات مثل هذه فردية لا تمثل السعوديين سواء كانت تخص ابنتَي شهيدين أو أي إنسان آخر، مؤكدين أن السعودية تدعو للمساواة والعدالة، وكما أن للحكومة السعودية دورًا كبيرًا في محاربة العنصرية بشتى أنواعها.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
10:23 PM
المغردون أكدوا أن المملكة تدعو للعدالة وتحارب العنصرية بشتى أنواعها
أثار مقطع فيديو لأحد مشاهير السناب شات غضبًا كبيرًا في أوساط المغردين على شبكات التواصل الاجتماعية، وتحديدًا منصة تويتر، بعدما سجل مقطعًا مرئيًا في سناب شات وتجاوز خلاله طفلتين من ذوي البشرة السمراء دون أن يتحدث إليهما، كما تحدث لبقية الصغيرات اللاتي يقفن في ذات الطابور بشكل أثار استغراب الآلاف من المغردين السعوديين.
وتفصيلًا: شهد موقع تويتر غضبًا واسعًا من المغردين، تعاطفًا مع الطفلين، وهما ابنتا شهيدين وفقًا للتداول. وكان البعض قد فسر المقطع على أنه تصرف متعمد، فيما صعد هاشتاق: #ضد_السناب_الأمني_العنصري على ترند تويتر، وتخلله تغريدات مطالبة بإنصاف الطفلين.
وتعاطف آلاف السعوديين اليوم مع الطفلين؛ باعتبار أن تصرفات مثل هذه فردية لا تمثل السعوديين سواء كانت تخص ابنتَي شهيدين أو أي إنسان آخر، مؤكدين أن السعودية تدعو للمساواة والعدالة، وكما أن للحكومة السعودية دورًا كبيرًا في محاربة العنصرية بشتى أنواعها.
، تجاوز طفلتين بعنصرية.. مقطع مشهور السناب يثير غضب السعوديين ،
المصدر : الخليج 365
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