شاهد: بعد اتهامه بالعنصرية .. صاحب “السناب الأمني” يعلق على فيديو “أبناء...

علق الإعلامي سامي الشيباني ، صاحب الحساب الشهير “السناب الأمني”، على الانتقادات التي تعرض لها إثر نشر مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، حيث أطلق مغردون وسما على “تويتر” تحت اسم “ضد السناب الأمني العنصري”.

ونشر صاحب الحساب سامي الشيباني توضيحاً على حسابه بتويتر، كتب فيه: “ساءني تفسير المقطع الذي قمت بتصويره مساء الأمس وخصوصا أنه يخص “أبناء الشهداء”.. ولجميع من أساء فهم المقطع الحق في التفسير طالما أنني لم أتحدث”. وأضاف: “لكن أقول والله يعلم ذلك: إنني لم أقصد الإساءة لهم وأعتذر بعبارة صريحة لهم عن سوء الفهم”. وكان الحساب نشر مقطع فيديو يتضمن مجموعة من بنات الشهداء الصغيرات المشتركات في مسابقة، وأثناء استعراضه طابور المشتركات تجاوز طفلتين سمراوين دون تقديم دعم وتشجيع لهما.