رابط التقديم للطلبة الجامعيين لوزارة الدفاع السعودية والشروط الواجب توافرها والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل لعام 1440 للخريجين الجامعيين للإلتحاق بالخدمة العسكرية وقالت الوزارة في بيان صحفي يسر اللجنة أن تعلن عن فتح باب التسجيل للخريجين الحامعيين الحاصليين علي درجة البكالوريوس للإلتحاق با لخدمة العسكرية إعتباراًمن يوم الأحد 30/8/1440 هجري

ونحن نقدم لكم كل التفاصيل الخاصة بشروط التقديم والتخصصات المطلوبة ورابط التسجيل ونتمنى التوفيق للجميع

الشروط العامة التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم علية بحد شرعي أن لا يزيد سن المتقدم عن 27 سنة في جميع التخصصات و30 سنة للأطباء عند بداية العام الدراسي أن يكون حاصلاً علي الشهادة الجامعية بالإنتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن جيد لا يقل طول المتقدم عن 165سم أن لا يكون متزوج من غير سعودية أن يكون قد أدي إختبار القدرات أن لا يكون قد عين في وظيفة حكومية مدنية أو عسكرية أن يجتاز جميع إجراءات القبول أن يكون قد أنهى فترة الإمتياز في التخصصات الطبية أن لا يكون مصاب بأي مرض معدي الكشف الطبي المعتمد فقط هو كشف اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية

رابط الدخول علي موقع وزارة الدفاع

للدخول علي موقع وزارة الدفاع من خلال الرابط التالي “هنا” للتسجيل علي التخصصات المطلوبة بإعلان وزارة الدفاع السعودية

التخصصات المطلوبة للتقديم

التخصصات الهندسية

هندسةكهربائية،إلكترونية،إتصالات،ميكانيكية،مساحة،معمارية،مدنية،طيران،صناعية،كميائية،أرصاد جوية،فيزياء،تقنية ميكانيكية،نووية،جيوماتكس،إنتاج،طرق،فيزيائية،مساحة بحرية

تخصصات الحاسب الألي

أمن المعلومات السبراني،هندسة شبكات،حاسب آلي،برمجيات،بحوث وعمليات،علوم حاسب آلي،نظم معلومات،برمجة حاسب آلي،إحصاء،رياضيات،تقنية معلومات

Advertisements

التخصصات الإدارية

ترجمة إنجليزي،فرنساوي،إدارة مالية،لغة عربية،لغة فارسية،إدارة عامة،إدارة جودة شاملة،علوم سياسية،إعلام،موارد بشرية،قانون دولي،إدارة مشاريع،إدارة أعمال،علوم سياسية،لغة عبرية،تربية بدنية،نظم معلومات جغراقية،تسويق،إدارة مستشفيات،إدارة هندسية،أخصائي نطق وتخاطب،لغة روسية،علم الطوبغرافيا،نظم معلومات،إدارية،مناهج وطرق تدريس،علوم بحار

التخصصات الطبية

صيدلةإكلينيكية،أخصائي نفسي،صيدلة،طب طوارىء،تخدير،مختبرات طبية،عناية تنفسية،أشعة،بصريات،علوم بيئة،تمريض،أجهزة طبية،طب نفسي،طب أسنان،طب عام،جراحة،كمياء،علم نفس،علوم أغذية

التخصصات الشرعية

تخصصات شرعية،علم إجتماع،خدمة إجتماعية.