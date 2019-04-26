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استنكر مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، الحادث الإجرامي والعمل الإرهابي الذي استهدف مقراً أمنياً بمحافظة الزلفي بمنطقة الرياض، والذي أسفر عن مقتل أربعة من الإرهابيين المجرمين وإصابة ثلاثة من رجال الأمن.
وقال: هذا العمل الإرهابي الأثيم عمل الخوارج، تلك الشرذمة المجرمة التي خرجت على جماعة المسلمين وإمامهم واستحلوا الدماء المعصومة بالقتل والتفجير والغدر والدناءة، مما يدل على شر متأصل في نفوسهم، وفساد منهجهم وسوء قصدهم؛ وصدق فيهم وصف النبي ﷺ "هم شر الخلق والخليقة"، كما أنهم بمحاولاتهم اليائسة والفاشلة يحاولون عبثاً زعزعة الأمن وخدمة أعداء الدين والوطن، ولن يحققوا مرادهم بحول الله وحفظه، ثم بيقظة وعزيمة رجال أمننا، وتعاون المواطن والمقيم ووقوفهم صفاً واحداً مع ولاة الأمر في مكافحة التطرف والإرهاب.
وأشاد "الحسين" بيقظة وبسالة رجال الأمن الذين قطعوا دابر الخوارج البغاة والإرهابيين ولازالوا ونصره يحققون إنجازات وبطولات في دحرهم وتدمير أوكارهم والقبض عليهم تمهيداً لتقديمهم للقضاء الشرعي العادل.
مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يستنكر "جريمة الزلفي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-26
استنكر مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، الحادث الإجرامي والعمل الإرهابي الذي استهدف مقراً أمنياً بمحافظة الزلفي بمنطقة الرياض، والذي أسفر عن مقتل أربعة من الإرهابيين المجرمين وإصابة ثلاثة من رجال الأمن.
وقال: هذا العمل الإرهابي الأثيم عمل الخوارج، تلك الشرذمة المجرمة التي خرجت على جماعة المسلمين وإمامهم واستحلوا الدماء المعصومة بالقتل والتفجير والغدر والدناءة، مما يدل على شر متأصل في نفوسهم، وفساد منهجهم وسوء قصدهم؛ وصدق فيهم وصف النبي ﷺ "هم شر الخلق والخليقة"، كما أنهم بمحاولاتهم اليائسة والفاشلة يحاولون عبثاً زعزعة الأمن وخدمة أعداء الدين والوطن، ولن يحققوا مرادهم بحول الله وحفظه، ثم بيقظة وعزيمة رجال أمننا، وتعاون المواطن والمقيم ووقوفهم صفاً واحداً مع ولاة الأمر في مكافحة التطرف والإرهاب.
وأشاد "الحسين" بيقظة وبسالة رجال الأمن الذين قطعوا دابر الخوارج البغاة والإرهابيين ولازالوا ونصره يحققون إنجازات وبطولات في دحرهم وتدمير أوكارهم والقبض عليهم تمهيداً لتقديمهم للقضاء الشرعي العادل.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
05:54 PM
أشاد بيقظة وبسالة رجال الأمن الذين قطعوا دابر الإرهابيين
استنكر مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، الحادث الإجرامي والعمل الإرهابي الذي استهدف مقراً أمنياً بمحافظة الزلفي بمنطقة الرياض، والذي أسفر عن مقتل أربعة من الإرهابيين المجرمين وإصابة ثلاثة من رجال الأمن.
وقال: هذا العمل الإرهابي الأثيم عمل الخوارج، تلك الشرذمة المجرمة التي خرجت على جماعة المسلمين وإمامهم واستحلوا الدماء المعصومة بالقتل والتفجير والغدر والدناءة، مما يدل على شر متأصل في نفوسهم، وفساد منهجهم وسوء قصدهم؛ وصدق فيهم وصف النبي ﷺ "هم شر الخلق والخليقة"، كما أنهم بمحاولاتهم اليائسة والفاشلة يحاولون عبثاً زعزعة الأمن وخدمة أعداء الدين والوطن، ولن يحققوا مرادهم بحول الله وحفظه، ثم بيقظة وعزيمة رجال أمننا، وتعاون المواطن والمقيم ووقوفهم صفاً واحداً مع ولاة الأمر في مكافحة التطرف والإرهاب.
وأشاد "الحسين" بيقظة وبسالة رجال الأمن الذين قطعوا دابر الخوارج البغاة والإرهابيين ولازالوا ونصره يحققون إنجازات وبطولات في دحرهم وتدمير أوكارهم والقبض عليهم تمهيداً لتقديمهم للقضاء الشرعي العادل.
، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يستنكر "جريمة الزلفي" ،
المصدر : الخليج 365
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