

عدن 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

سقط نحو ثلاثين من مليشيا الحوثي الإنقلابية بين قتيل وجريح، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهة العود شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني : إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين عقب محاولة عناصر من المليشيا، المدعومة من إيران، التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة “بيت الشرجي”، في مديرية قعطبة ، مبيناً أن المواجهات نتج عنها مصرع عشرين من المليشيا الحوثية وجرح عشرة آخرين.

وأشار الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية / سبتمبر/ أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل عدد من المسلحين الحوثيين، وأجبرتهم على الفرار باتجاه منطقة بيت “الشوكي”.

// انتهى //

17:12ت م

0091





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع عشرين مسلحا حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني بشمالي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.