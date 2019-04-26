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فيديو وصور.. مهايط يستهزئ برجال المرور ومواطنون يلقنونه درسا قاسيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم “تافه يستهزئ برجل الأمن السعودي”، حيث لقنوا شابا سخر خلال برنامج من رجال المرور، ولقنوه درسًا قاسيًا.
ونشر مقطع فيديو للشاب، وهو يسخر من رجال المرور في التفتيش، واستهزأ بالإشارات التي يقومون بها من أجل إيقاف السيارات أو السماح لها بالمرور.
ونشر أحد المغردين، مقطع فيديو وعلق عليه بقوله “هذا رجل الأمن وجنود القوات المسلحة لولا الله ثم هم ما كنت آمنا ببيتك”.
وأثار المقطع حالة واسعة من الغضب وطالب المواطنون الجهات المختصة بالقبض على الشاب ومحاسبته.
وعلق مواطن غاضب من المقطع قائلًا : “يا الطيب لو تقف ساعة بس بالشارع مع حرارة الشمس والسيارات صدقني ما راح تقول الكلام اللي قلت”.
وعلقت مواطنة بقولها “أفعالهم تحكي بطولاتهم ومواقفهم تحكي مدى إخلاصهم وتفانيهم وتضحياتهم من أجل حفظ الأمن تحكي مدى حبهم لهذا الوطن والمواطنين … فجزاهم الله عنا كل خير”.
ونشر “خالد” مقطع فيديو وعلق عليه بقوله “يحتوي هذا المقطع على درجة كبيرة من الحب أكثر مما تتوقع وتتخيل”.
وعلق آخر بقوله : “رجال الأمن هم مصدر الفخر والاعتزاز هم درع الوطن وحصنه الحصين”، كما نشر صورة تلخص تضحيات رجال الأمن البواسل.
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