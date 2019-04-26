شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 6.2 مليون تأشيرة عمرة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي منذ بداية الموسم وحتى تاريخ 20 شعبان 1440هـ ، إصدار 6,238,255 تأشيرة عمرة، وجاء مجموع القادمين 5,703,775 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 452,180 معتمرًا، منهم 318,423 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 133,757 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5,251,595 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5,090,542 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 541,798 معتمرًا، وسجل وصول 71,435 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب : باكستان 1,314,235، تليها إندونيسيا 849,864، بعدها الهند 559,122، ثم مصر 342,562، وتركيا خامسا 269,739 معتمرًا.

وتأتي بعدها كل من : اليمن 260,754، ماليزيا 253,634، الجزائر 244,532، العراق 206,005، الأردن 164,459.