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ارتفاع في أسعار الذهب

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم بعد أن دفعت بوادر ضعف النمو العالمي المستثمرين للاهتمام بالمعدن الذي يُعد ملاذًا آمنًا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1279.91 دولار للأونصة، فما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1282 دولارًا للأونصة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.4% إلى 14.99 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.9 % إلى 890.11 دولار للأونصة.

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