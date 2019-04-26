شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1279.91 دولار للأونصة، فما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1282 دولارًا للأونصة.
أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.4% إلى 14.99 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.9 % إلى 890.11 دولار للأونصة.
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