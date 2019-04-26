، "السديس": تسوير صحن المطاف في مراحله النهائية ،

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كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ لـ "الخليج 365"، عن أن مشروع تسوير صحن المطاف أصبح في مراحلة النهائية، وسيتم الانتهاء منه قريباً.
يأتي هذا المشروع من تنفيذ رئاسة الحرمين الشريفين؛ حفاظاً على سلامة زوّار وقاصدي بيت الله من تعريض حياتهم للخطر، كما حصل العام الماضي في شهر رمضان، عندما أقدم شخصٌ يعاني اعتلالات نفسية في شهر رمضان، على الانتحار ورمي نفسه في صحن المطاف ليلقى مصرعه.
وعرضت "الخليج 365"، جانباً من مقترحها على الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، يتمثل في التأكيد على زوّار بيت الله ومَن يُقدمون من خارج المملكة، وقد يعتقد بعضهم أنه إذا مات في الحرم منتحراً فإنه سيُدفن في مكة وسينال أجراً عظيماً؛ كونه مات في الحرم، أنه لن يتم دفنه في مكة، وستتم إعادة جثته إلى ذويه في البلد الذي قَدِم منه.
وقال "السديس"؛ لـ "الخليج 365": ما اقترحتمونه محل الاهتمام.
وتمّ تكريم "الخليج 365"؛ تقديراً لتقاريرها وإبرازها جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين.
"السديس": تسوير صحن المطاف في مراحله النهائيةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-04-26
كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ لـ "الخليج 365"، عن أن مشروع تسوير صحن المطاف أصبح في مراحلة النهائية، وسيتم الانتهاء منه قريباً.
يأتي هذا المشروع من تنفيذ رئاسة الحرمين الشريفين؛ حفاظاً على سلامة زوّار وقاصدي بيت الله من تعريض حياتهم للخطر، كما حصل العام الماضي في شهر رمضان، عندما أقدم شخصٌ يعاني اعتلالات نفسية في شهر رمضان، على الانتحار ورمي نفسه في صحن المطاف ليلقى مصرعه.
وعرضت "الخليج 365"، جانباً من مقترحها على الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، يتمثل في التأكيد على زوّار بيت الله ومَن يُقدمون من خارج المملكة، وقد يعتقد بعضهم أنه إذا مات في الحرم منتحراً فإنه سيُدفن في مكة وسينال أجراً عظيماً؛ كونه مات في الحرم، أنه لن يتم دفنه في مكة، وستتم إعادة جثته إلى ذويه في البلد الذي قَدِم منه.
وقال "السديس"؛ لـ "الخليج 365": ما اقترحتمونه محل الاهتمام.
وتمّ تكريم "الخليج 365"؛ تقديراً لتقاريرها وإبرازها جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
01:55 PM
قال لـ "الخليج 365": ما اقترحتمونه محل الاهتمام
كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ لـ "الخليج 365"، عن أن مشروع تسوير صحن المطاف أصبح في مراحلة النهائية، وسيتم الانتهاء منه قريباً.
يأتي هذا المشروع من تنفيذ رئاسة الحرمين الشريفين؛ حفاظاً على سلامة زوّار وقاصدي بيت الله من تعريض حياتهم للخطر، كما حصل العام الماضي في شهر رمضان، عندما أقدم شخصٌ يعاني اعتلالات نفسية في شهر رمضان، على الانتحار ورمي نفسه في صحن المطاف ليلقى مصرعه.
وعرضت "الخليج 365"، جانباً من مقترحها على الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، يتمثل في التأكيد على زوّار بيت الله ومَن يُقدمون من خارج المملكة، وقد يعتقد بعضهم أنه إذا مات في الحرم منتحراً فإنه سيُدفن في مكة وسينال أجراً عظيماً؛ كونه مات في الحرم، أنه لن يتم دفنه في مكة، وستتم إعادة جثته إلى ذويه في البلد الذي قَدِم منه.
وقال "السديس"؛ لـ "الخليج 365": ما اقترحتمونه محل الاهتمام.
وتمّ تكريم "الخليج 365"؛ تقديراً لتقاريرها وإبرازها جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين.
، "السديس": تسوير صحن المطاف في مراحله النهائية ،
المصدر : الخليج 365
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