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أمطار المدينة تصل ذروتها عصر يوم الجمعة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
من المُتوقع أن تزداد شدة التقلبات الجوية على منطقة المدينة المنورة تدريجياً نهار الجمعة، بحيث تشتد الهطولات المطرية لتترافق بزخات من البرد ونشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.
وحذر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول مطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول على أنحاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة حتى العاشرة من مساء اليوم.
وقال الإنذار المبكر إن البلاغ يشمل العلا – العيص – الحناكية – خيبر – مهد الذهب – وادي الفرع – بدر والأجزاء المجاورة.
وبحسب مركز طقس العرب فإن هذه التقلبات الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة المنتظرة ستحدث نتيجة لتأثر المنطقة بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على نشوء سحب رعدية قوية، محملة بالأمطار الغزيرة والبرديات.
ويُتوقع أن تزداد قوة السحب الركامية الرعدية على منطقة المدينة المنورة تدريجياً اعتباراً من ظهر الجمعة، لتصل إلى ذروتها مع ساعات العصر والمساء، حيث يتوقع أن تتساقط الأمطار بغزارة عالية عصر الجمعة مع تنبيه جدي من خطر تشكل السيول وجريان الأودية، وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.
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