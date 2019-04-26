ماذا تعلمتم من تجارب الحياة .. قرارات الكرامة صائبة حتى وإن أوجعتك

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تصدر وسم ماذا تعلمتم من تجارب الحياة الترند السعودي يوم الجمعة حيث زخر بالعديد من النصائح التي تلخص تجارب أصحابها.

الصراع بين الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية في الوسم كان واضحا حيث حاول كل فريق تصدير أفكاره للآخرين بشكل أو بآخر.

الاعتزاز بالذات

نون الشمري قالت : إياك أن تقلل من شأن الآخرين لترفع من شأن نفسك.. قيمتك ليست مرتبطةً بالآخرين،بل بذاتك بأهدافك وإنجازاتك وطموحاتك .. نجاحهم لا يقلل من نجاحك احترمهم،واذكر محاسنهم وخصالهم الطيبة. واسأل الله أن يطهرك من شرور نفسك، واستدلت على ذلك بالحديث الشريف : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يُحب لنفسه»

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اعرف نفسك

بدورها قالت رفيعة المقام : قاربت يومًا على الانهيار في منتصف طريقك، خُذلت ممن ظننتهم أقرب الأشخاص لقلبك، شعرت بالخيبة وأخفيت حزنك في أعماقك.. لا بأس على إحساسك، اجمع شتات روحك واعرف قيمتك ومميزاتك، ما أذبل الله فيك غصنًا إلا ليزرع مكانه بستانًا.

إكرام الضيف

أما أبوحور الشمري فقال : تعلمت من الحياة أن أكرم ضيفي.

واختصرت ” أبرار” رحلة الحياة بالقول : ” إن كانت رحلة الحياة طويلة أختصرتها لك بجملتين ..افعل ما يخبرك به قلبك ، وأحب نفسك كأنك سترحل غدا”.

قرارات صائبة:

وتابعت ” سومي” :” تعلمت من الحياة أن القرارات التي تصنعها الكرامة صائبة حتى وإن أوجعتك.

وقالت “نون” :” علمتني الحياة أنها مهلكة وكل ما كبرنا بنية الراحة نلقى قدامنا مصاعب أكثر ومسؤوليات أكبر ومشاكل ما تخلص”.

من جانبها قالت “أشواق” :” تعلمت أننا حين نشعر بإحباط شديد يعوقنا عن إخراج أنفسنا من حالة السلبية ، يكون الدعاء هو طريقك السريع للراحة”.