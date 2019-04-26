“هنا” رابط شهادات الطلاب EdwWave عبر نظام نور المركزي 1440 المرحلة المتوسطة برقم الهوية...

رابط شهادات الطلاب EdwWave عبر نظام نور المركزي 1440 المرحلة المتوسطة برقم الهوية وخطوات استعلام نتائج الطلاب نقدمها لكم، حيث يسعى أولياء أمور الطلاب بالمملكة العربية السعودية للإطلاع على رابط نظام نور المركزي للاستعلام عن شهادات الطلاب EdwWave، وذلك برقم الهوية فقط، حيث فقد أغلب أولياء الأمور اسم المستخدم وكلمة المرور التي يستخدمها أولياء الأمور في الدخول إلى الموقع ومعرفة نتائج الطلاب 1439/1440.

هذا ويمكنكم اتمام خطوات الاستعلام عن شهادات الطلاب EdwWave دون الحاجة إلى كلمة السر، وذلك من خلال اتمام الخطوات البسيطة واليسيرة التي سنقوم بتوضيحها لكم خلال هذا المقال، حيث سنقوم بوضع رابط الاستعلام وكذلك توضيح الخطوات التي يمكن من خلالها الإطلاع على شهادات الطلاب EdwWave دون الحاجة إلى رقم سري، وكذلك إعادة ضبط الرقم السري الخاص بكم.

نظام نور الإلكتروني 1440 عبارة عن نظام إلكتروني صممته المملكة العربية السعودية ليصل بين أعضاء المثلث التعليمي وهم “الطالب والمعلم وولي الأمر”، حيث يقوم النظام بتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية ومن بينها خدمة التواصل بين ولي الأمر والمعلم وكذلك المديرين في وزارة التربية والتعليم.

رابط شهادات الطلاب EdwWave

نظام نور الإلكتروني 1440 هو موقع إلكتروني قامت المملكة العربية السعودية بتصميمه ليكون تابع لوزارة التربية والتعليم بالسعودية، هذا وتقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وغيرهم من الموظفين المقيدين بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن موقع نور الإلكتروني هو حلقة وصل تربط بين جميع أطراف العملية التعليمية معًا، فتسهل عملية التواصل بين أولياء الأمور وبين المعلمين وكذلك بين المديرين في الوزارة، كما يقوم الموقع بتقديم العديد من الخدمات وبالتالي توفير الوقت والجهد على الجميع وتقديم الخدمات بصورة دقيقة وعلى درجة عالية من الجودة.

ومن أهم الخدمات التي يقوم نظام نور الإلكتروني 1440 بتقديمها، هي خدمة الاستعلام عن شهادات الطلاب EdwWave، والتي تتيحها وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور برقم الهوية وكذلك باسم المستخدم والرقم السري، حيث يمكن لولي الأمر من خلال تلك الخدمة متابعة المستوى الدراسي لذويه، ويقدم الموقع كذلك تقرير شهري عن آداء الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، والتي يمكن لولي الأمر كذلك الإطلاع عليها.

استعلام نتائج نور 1440

يمكنكم كذلك الاستعلام عن نتائج نور 1440 وشهادات الطلاب EdwWave في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي سنقوم بتوضيحها لكم:

ادخل في البداية على موقع نور الإلكتروني.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور

اضغط على تسجيل الدخول.

في حالة كنت قد نسيت كلمة المرور أو الرقم السري الخاص بك، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط نظام نور. قم بالضغط على “هل نسيت كلمة المرور؟” قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك ورمز التحقيق التحقيق الظاهر أمامك. قم بالضغط على التالي وقم بتحديث كلمة المرور الخاصة بك.

يمكنكم الآن استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية فقط من خلال الدخول على رابط نتائج نور بالهوية، حيث يمكنكم ادخال رقم الهوية ورمز التحقق فقط والضغط على ابحث.

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التقويم الدراسي لعام 1440

نشر نظام نور الإلكتروني جدول يوضح من خلاله التقويم الدراسي للعام الجاري 1439/1440، حيث قام خلاله بالكشف عن مواعيد بدء الدراسة والإجازات التي تتخللها وكذلك مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، إليكم الجدول:

الموضوع اليوم التاريخ بداية الدراسة للطلاب – الفصل الدراسي الأول الأحد 22/12/1439- 2/9/2018 إجازة اليوم الوطني الأحد 13/1/1440- 23/9/2018 بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول الأحد 9/4/1440 – 16/12/2018 بداية إجازة نصف العام الخميس 20/4/1440 – 27/12/2018 بداية الدراسة للطلاب في الفصل الدراسي الثاني الأحد 30/4/1440 – 6/1/2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16/8/1440 – 21/4/2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27/8/1440 – 2/5/2019

يمكنكم كذلك الإطلاع على خطوات استعلام شهادات الطلاب EdwWave من خلال الإطلاع على الفيديو التالي، والذي يوضح الخطوات التفصيلية التي يمكن من خلالها معرفة نتائج شهادات الطلاب في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية:

إعلان شهادات الطلاب EdwWave

أكدت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية على أن عملية إعلان شهادات الطلاب ستكون من خلال موقع نظام نور الإلكتروني 1440، حيث سيتم رفع النتائج وشهادات الطلاب فور انتهاء الطلاب من آداء الاختبارات والانتهاء من عمليات التصحيح، بحيث يمكن لأولياء الأمور معرفة النتائج للمراحل “الابتدائية والمتوسطة والثانوية” من خلال رابط نظام نور الذي قمنا بتوفيره لكم، وذلك باتباع الخطوات التي قمنا بتوضيحها للاستعلام برقم الهوية الوطنية.

خطوات استعلام النتائج

استعلام نتائج طلاب المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية العام الدراسي 1439/1440 يكون من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

ويمكنكم كذلك ترك أي استفسار خاص بكم في تعليقات هذا التقرير، حيث سنقوم بالرد على الاستفسارات الخاصة بكم مباشرة من خلال الرد على التعليقات.