أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، بيانا، للتشهير بمواطن ووافد من جنسية باكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة تستر تجاري في تسويق وبيع التمور بأسواق مدينة بريدة في منطقة القصيم.
وشمل الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. يذكر أن فرق الوزارة نجحت في ضبط القضية التي تورط فيها المواطن من خلال تمكينه المقيم من الاستثمار بمزاولة نشاط التجارة في التمور وتسويقها وبيعها والعمل لحسابه الخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر لارتكابهما جريمة التستر في بيع التمور بالقصيم.. “التجارة” تشهر بمواطن ووافد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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