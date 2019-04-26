انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 6 من خبراء نزع الألغام بمشروع سعودي في اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 09:48 صباحاً - لقي 6 خبراء ألغام من مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن مصرعهم، أمس الخميس، جراء انفجار بمخزن للألغام، في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وذكر مشروع "مسام" في صفحته بـ"تويتر" أن "6 خبراء من الفرقتين 26 و30 التابعتين لمسام قتلوا، يوم الخميس، في مدينة المخا بمحافظة تعز اليمنية، بانفجار ضخم هز مخزن تجميع مخلفات الألغام والقذائف".

وأضاف: إن "سائق الفرقة 30 من مسام أصيب أيضاً بجروح خطيرة"، مؤكداً أن الحادث وقع أثناء عمل الفريق بتجميع ألغام وقذائف داخل مخزن مخصص لذلك، ما أدى إلى تدميره.

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسقط قتلى من "مسام"، حيث سبق أن لقي 5 خبراء أجانب مصرعهم، بينهم نائب مدير عام المشروع، في انفجار مماثل وقع في يناير من العام الجاري.

ويعمل المركز السعودي منذ منتصف 2018 في نزع الألغام من مناطق متفرقة باليمن، ويتخذ من مأرب (شرق صنعاء) مقراً له.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي، من جهة، ومليشيات الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة أوقعت نحو 10 آلاف قتيل، وجعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.