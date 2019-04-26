موجة غضب بسبب عرض استاند اب كوميدي #تافه_يستهزا_برجل_الامن_السعودي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة، بعد انتشار مقطع فيديو لعرض استاند اب كوميدي لشخص يستهزئ برجال الأمن.

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وأظهر الفيديو الشخص في أثناء عرضه بالإشارة إلى أحد رجال الأمن مستهزئا ببعض تصرفاته، ما أغضب كثيرين وطالبوا بمحاسبته وإيقاف عروضه.

يذكر أن عروض استاند أب كوميدي شهدت في السنوات الأخيرة عروضا قد تجاوزت اللوائح والقوانين والأعراف، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين إلى المطالبة لمنع هذه العروض التي تعرض بشكل عشوائي.