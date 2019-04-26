، مصرع شابين وإصابة خطيرة لثالث في حادث انقلاب بـ "أضم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نقل المتوفين للمستشفى والجهات الأمنية باشرت التحقيق

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب آخر، مساء أمس؛ إثر حادث انقلاب مركبة على طريق وادي العرج بمحافظة أضم.

وبحسب المصادر التي حصلت عليها "الخليج 365" فإن الحادث عبارة عن انقلاب المركبة دون اصطدام بأخرى.

وفي التفاصيل؛ باشرت الجهات المعنية مساء أمس حادث انقلاب لمركبة من نوع "جيب ربع" على طريق وادي العرج بمحافظة أضم، تقل على متنها ثلاثة شباب، قادمين من محافظة الطائف باتجاه مركز ربوع العين التابع لمحافظة أضم.

ونتج عن الحادث وفاة شابين فيما أُصيب ثالث بإصابات وصفت بالخطيرة.

وتعاملت الجهات المعنية بدورها مع الحادث بعد تلقيها البلاغ على الفور، وتولت الفرقة الإسعافية نقل المصاب والمتوفين إلى مستشفى أضم العام.