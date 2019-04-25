السعودية | أمير مكة يوجه الجهات الأمنية بالقبض على 4 أشخاص قاموا بالإعتداء بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمير مكة يوجه الجهات الأمنية بالقبض على 4 أشخاص قاموا بالإعتداء بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:53 مساءً, 25 أبريل 2019 م المناطق _ الكامل إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل ، وجرت إحالتهم للنيابة العامة حتى يؤخذ الحق لصاحبه حسب توجيه سموه .

وكان حارس المدرسة ناشد أمير منطقة مكة المكرمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقبض على الجناة وأخذ حقه منهم من خلال وسم #حارس_مدرسة_يتعرض_لضرب_يناشد_خالد_الفيصل.

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