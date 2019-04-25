القيادة تهنئ الرئيس جون ماقوفولي بذكرى يوم الاتحاد التنزاني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة؛ بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس تنزانيا، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، برقية تهنئة إلى رئيس تنزانيا، عبّر فيها عن أبلغ التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس تنزانيا، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أن تنزانيا جمهورية اتحادية مكونة من 26 منطقة، ومنذ عام 1996 أصبحت دودوما هي العاصمة الرسمية للبلاد، بدلًا من دار السلام، ويتكون اسم تنزانيا من دمج اسمي «تنجانيقا وزنجبار» اللذين اتحدا في عام 1964 لتشكيل جمهورية تنجانيقا وزنجبار الاتحادية، والتي تم تغيير اسمها إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية.

وتقع تنزانيا في شرق إفريقيا، وتحدها كينيا وأوغندا من الشمال ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية من الغرب، وزامبيا وملاوي وموزمبيق من الجنوب، وتطل بحدودها الشرقية على المحيط الهندي.