مصادر لـ«عاجل»: تعليم جدة يتجه لإعلان حركة النقل الداخلي اليوم

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الخميس، أن «تعليم جدة» يتجه لإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي (للعام الدراسي 1440-1441)، اليوم.

وتشمل الحركة شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، فيما أعلن تعليم جدة في وقت سابق (16 شعبان الجاري) تأجيل موعد إعلان نتائج الحركة إلى وقت لاحق، لم يتم تحديده.

