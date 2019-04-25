الإدارة أعلنت تأجيله في وقت سابق
علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الخميس، أن «تعليم جدة» يتجه لإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي (للعام الدراسي 1440-1441)، اليوم.
وتشمل الحركة شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، فيما أعلن تعليم جدة في وقت سابق (16 شعبان الجاري) تأجيل موعد إعلان نتائج الحركة إلى وقت لاحق، لم يتم تحديده.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ«عاجل»: تعليم جدة يتجه لإعلان حركة النقل الداخلي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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