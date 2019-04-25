الطفلة «منيرة اللحيدان» تصارع الموت بسبب «الكلى»

مأساة إنسانية تعيشها الطفلة «منيرة عبدالله اللحيدان» البالغة من العمر سنتين، حيث إنها تعاني من مرض بالكلى، وتحتاج إلى متبرع بشكل عاجل من أجل إنقاذ حياتها.

وقالت والدة الطفلة «منيرة» لـ«عاجل»، إن إيمانها بقضاء الله وقدره يزيد من عزيمتها وإصرارها على إنهاء تعب ابنتها الصغيرة، مناشدة أهالي الخير، التبرع بالكلى؛ لمساعدة فلذة كبدها وإنقاذها من الموت، خاصة وأن حالتها الصحية تزداد سوءًا مع الأيام.

وحول مرض ابنتها، أوضحت أنها عانت من المرض منذ أن وصل عمرها سنة، مبينة أن المرض يُسبب لها تشنجات بسبب ارتفاع الضغط بالدم، موضحة أن حالتها تسوء -حسب قول الأطباء- حيث أكدوا لها أنها في حاجة ماسة للتبرع بالكلى بشكل عاجل.

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وأوضحت والدة الطفلة، أن غالبية عائلة ابنتها أجروا فحوصات طبية حول إمكانية تطابق فصيلتها مع فصيلتهم، إلا أنها لم تتوافق معها.

وناشدت والدة الطفلة «منيرة» ذوي القلوب الرحيمة، مد يد العون لابنتها في التبرع بالكلى، منوهةً إلى أنه يمكن لأصحاب فصيلة (+o) و( -o) التبرع لها.

وتحتفظ «عاجل» بوسيلة التواصل مع والدة الطفلة «منيرة»، ونسخة من التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض.