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«الجبير» يبحث المستجدات مع أعضاء بالبرلمان البريطاني

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر سفارة المملكة في لندن، عدداً من أعضاء البرلمان البريطاني.

وجرى خلال اللقاء، تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وموقف المملكة منها وجهودها حيالها، إضافة إلى استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية والمملكة المتحدة.

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