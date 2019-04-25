شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث المستجدات مع أعضاء بالبرلمان البريطاني والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء، تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وموقف المملكة منها وجهودها حيالها، إضافة إلى استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
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