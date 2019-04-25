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تدخل طبي ناجح ينقذ مريضة تعرضت لنزيف حاد بمستشفى حبونا
متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - نجران
تمكن فريق طبي بمستشفى حبونا العام من التدخل الجراحي الآمن في الوقت المناسب لإنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من نزيف مع الحمل نتيجة انفصال المشيمة.
وتم إجراء عملية قيصرية طارئة تكللت بالنجاح وإنقاذ الجنين وتقديم الرعاية الطبية والتمريضية اللازمة لهما حتى تقرر خروجهما وهما بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن مستشفى حبونا العام تبلغ سعته السريرية 70 سريراً، حيث بلغ عدد المراجعين 25462 خلال الربع الأول من العام 2019م منهم 18013 مراجعاً لقسم الطوارئ.
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