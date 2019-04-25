شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء المصري يستقبل وزير الخدمة المدنية وأعضاء منظمة التنمية الإدارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

استقبل رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي اليوم (الخميس) وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والوفد المرافق له من وزراء الخدمة المدنية والتنمية الإدارية العرب.

ووجه وزراء الخدمة المدنية العرب المشاركون في اللقاء، الشكر للحكومة المصرية على دعمها للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تستضيف القاهرة مقرها الدائم.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء على حرص بلاده على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، واستعدادها لنقل خبراتها وتجاربها في الإصلاح الإداري والتحول الرقمي إلى الدول العربية الشقيقة، سواء من خلال التعاون داخل التجمعات الإقليمية والمنظمات المتخصصة مثل المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أو من خلال أطر التعاون الثنائي المختلفة.

وأشار إلى أهمية الاجتماع السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، لما بات يمثله ملف الإصلاح الإداري من أهمية متزايدة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، لاسيما وأن تجارب الدول أثبتت أن الإصلاح الإداري وتطوير الموارد البشرية يمثل ركناً لازماً ولا غنى عنه من أجل إنجاح التجارب التنموية.

من جانبها أثنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، على الدور المهم الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية منذ أوائل الستينيات في الارتقاء بالقدرات الإدارية للدول العربية، منوهة بأنه تم اطلاع الوزراء العرب على خطط لحكومة المصرية لنقل المصالح الحكومية والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك خطة الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.