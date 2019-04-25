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لقيت سيدة ستينية، مصرعها، مساء أمس؛ إثر دهسها بمركبة كانت تقودها ابنتها داخل فناء منزلهم بأحد أحياء مدينة جازان.
وبيّن متحدث الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، لـ”سبق”، أن غرفة العمليات تَلَقّت، مساء أمس الأربعاء عند الساعة الثامنة وثلاث دقائق، بلاغًا من مواطنة يُفيد بتعرض امرأة للدهس داخل حوش منزل في مخطط (٥) بمدينة جازان.
وتابع: “على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقة إلى موقع الحادث تَبَيّن وجود سيدة لديها إصابة برجّة؛ نتيجة تعرضها لحالة دهس، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى الحياة الوطني لتلقي العلاج”؛ وذلك قبل أن تلقى السيدة مصرعها فيما بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مأساوي بجازان.. مصرع مُسِنّة تحت عجلات ابنتها بفناء منزلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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