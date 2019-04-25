وزارة البلديات تفتتح 4 محطات وقود نموذجية بطريقي "الرياض – الدمام" و"القصيم – المدينة‎"‎

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة

افتتح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشئون الفنية، المهندس ابراهيم بن عبدالله ‏الحميدان (4) محطات وقود متطورة تطبّق اللوائح والمعايير البلدية، منها (3) محطات بطريق ‏‏(الرياض – الدمام) السريع تتبع لكل من شركة نفط عمان ( أومكو)، وشركة تطوير المحطات ‏‏(أورنج) وشركة الوقود المتكاملة للمحروقات (فيول واي) إضافة إلى محطة تابعة لشركة التميز ‏المتحدة (سفن بلس) بطريق (القصيم – المدينة المنورة)، وذلك ضمن برنامج تحسين وتطوير ‏محطات الوقود الذي تتبناه الوزارة لتقديم خدمات مميزة للمستفيدين وبجودة عالية داخل وعلى ‏الطرق السريعة الرابطة بين المدن.

ويأتي افتتاح هذه المحطات في إطار برنامج شامل أعدته الوزارة لتحسين وضع مراكز الخدمة ‏ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية ويهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في تلك المحطات ‏ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء الموقر, حيث تضم ‏المحطات المتطورة خدمات متعددة مثل السوبر ماركت وخدمة السيارات والمقاهي والمطاعم ‏العالمية ( فاست فود ) والمساجد المميزة والنظيفة لافتة أن جميع هذه المحطات مطابقة للوائح ‏والمعايير البلديةوفي السياق ذاته أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن عدد الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل ‏وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الاقليمية بين مناطق ومدن المملكة المختلفة بلغ ‏‏(١٧) شركة بينها شركات عالمية، وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة.

مؤكدة أنه يجري ‏حالياً تأهيل العديد من الشركات المحلية والعالمية للدخول للسوق السعودي والاستثمار فيه.وأشارت الوزارة إلى أن دخول شركات عالمية ضمن الشركات المعتمدة يأتي في إطار سعي ‏الوزارة إلى التوسع في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ‏والمتمثلة في رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من ٣.٨٪ إلى ‏المعدل العالمي ٥.٧٪، مؤكدة أن الهدف من زيادة عدد الشركات المؤهلة هو إيجاد منافسة إيجابية ‏بين الجهات المشغلة لهذه المواقع بتقديمها لخدمات مميزة للمستفيدين وبجودة عالية، مشددة على ‏ضرورة الاهتمام بجودة المنتج في كافة المحطات، لضمان تقديم الخدمات المتميزة للمسافرين ‏والعابرين لكافة الطرقات الرابطة بين المدن والمحافظات.وأوضحت الوزارة أن طريق (الرياض - الدمام ) وطريق (القصيم – المدينة المنورة) يأتيان ‏كأولوية ضمن (8) طرق إقليمية تم تحديدها بناء على أهمية الطريق وكثافة مستخدميه بالإضافة ‏إلى ارتباط الطريق بالوصول للحرمين الشريفين