تعرف على شروط تجديد جواز السفر السعودى وسعر التجديد

يُعتبر جواز السفر السعودى لا غنى عنه للكثير من محبى السفر سواء للعمل فى المملكة العربية السعودية أو للسياحة، وتوجد الكثير من الإجراءات التى يجب عليك إتباعها قبل البدء فى إجراءات التجديد، وقد وضعت وزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية شروط يجب توافرها فى الأشخاص الراغبين فى تجديد جواز سفرهم، وفى هذه المقالة سوف نوضح لكم كافة البنود المهمة والإجراءات القانونية التى يجب عليك إتباعها فى شروط تجديد جواز السفر السعودي، وذلك باللجوء إلى خدمة أبشر للجوازات، والتى تقدم الكثير من الخدمات منها الإستعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الهوية.

شروط تجديد جواز السفر السعودى

تسديد رسوم إصدار الجواز آلياً (300 ريال لمدة خمس سنوات ، 600 ريال لمدة عشر سنوات).

الحصول على موعد إلكترونياً.

حضور ولى الأمر للأبناء والنساء (من لا يحملون هوية وطنية).

يجب إحضار صورتين مقاس 4X6 حديثى التصوير، وأن تكون الخلفية بيضاء وغير فورية.

يشترط أن تكون بالزى السعودى لمن هم فوق 15 سنة.

يشترط حضور ولى الأمر بالنسبة للأبناء أو النساء، على أن يوقع بإمضائه بأن الصورة الشخصية الملصقة على جواز السفر هى صورة لأبنته أو أخته أو زوجته أو غير ذلك حسب نموذج التعبئة إذا كان غير مسجل بنظام أبشر.

تعبئة الإستمارة الخاصة بك باللغتين العربية والإنجليزية.

خطوات تجديد جواز السفر السعودى

تسديد رسوم إصدار الجواز آلياً (300 ريال لمدة خمس سنوات ، 600 ريال لمدة عشر سنوات).

قم بالدخول فى خدمة أبشر ، ثم إختيار الخدمات الإلكترونية.

، ثم إختيار الخدمات الإلكترونية. ثم إضغط على إصدار جواز سفر أو تجديده، ثم إختيار إسم المستفيد من الخدمة.

بعد ذلك ستظهر بيانات تجديد الجواز.

قم بإختيار صلاحية مدة الجواز، ومكان إستلامه.

لتأكيد الطلب تظهر نسخة غير أصلية من الجواز للتأكد من بياناته والتأشير على الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار وتجديد الجواز.

تظهر صفحة الطلب وبيانات الجواز الجديد.

بعد ذلك يقوم المستفيد بطباعتها وتسليمها لجوازات المنطقة أو للبريد السعودى.

← إقرأ أيضاً: