شكرا لقرائتكم خبر عن سجاد أخضر فاخر للمسجد النبوي استعدادا لرمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بفرش الحرم بالسجاد الجديد الفاخر استعداداً لاستقبال المصلين والزائرين في شهر رمضان المبارك 1440. وأوضح فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري أن السجاد الجديد يحتوي على 3 صفوف ليؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة، مضيفاً أنه باللون الأخضر، ويُعد من السجاد السعودي الفاخر ذي الجودة العالية، ويتميز بتضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة تتم قراءتها بوسائل RFID التي ترتبط بنظام إلكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها، وتوفير حصر للسجاد، وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على باركود، ما يتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته التي تأتي ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها الوكالة للمسجد النبوي.

بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بفرش الحرم بالسجاد الجديد الفاخر استعداداً لاستقبال المصلين والزائرين في شهر رمضان المبارك 1440. وأوضح فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري أن السجاد الجديد يحتوي على 3 صفوف ليؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة، مضيفاً أنه باللون الأخضر، ويُعد من السجاد السعودي الفاخر ذي الجودة العالية، ويتميز بتضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة تتم قراءتها بوسائل RFID التي ترتبط بنظام إلكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها، وتوفير حصر للسجاد، وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على باركود، ما يتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته التي تأتي ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها الوكالة للمسجد النبوي.

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