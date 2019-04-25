للوقاية من الإجهاد.. تجنب هذه العادات السلبية

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ينصح خبراء الصحة، بالانتباه لبعض العلامات التحذيرية قبل أن يصل الأمر إلى وضع سيئ؛ بسبب الإجهاد في العمل.

ومن العوامل التي تسبب هذا الخطر العمل بسرعة كبيرة، أو رفض الحصول على أوقات للراحة عندما تزداد معدلات العمل.

وإذا لاحظ المرء أنه يركز بصورة أكبر على السرعة وليس جودة العمل..، ربما تعين عليه إعادة التفكير في نهج عمله. ويمكن أيضًا أن يتعرض الإنسان لمشكلات كبيرة إذا ذهب إلى العمل وهو معتل.

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وفي حالة الاعتماد على الأدوية أو المنشطات بشكل منتظم من أجل الاحتفاظ بالنشاط على مدار اليوم أو من أجل الراحة، يجب أن يفهم المرء ذلك على أنه إشارة تحذير.

ومن الأمور الأخرى التي يجب الانتباه لها تحمل عمل أكثر مما يمكنك إنجازه. فإذا وجدت نفسك تتظاهر بأن كل شيء على ما يرام وأنه بإمكانك بذل المزيد، بينما أنت تعاني بالفعل، فهذه راية حمراء. لا تتظاهر أمام زملائك في العمل بأن كل شيء يسير على ما يرام عندما تكون في حالة غرق فعليًّا.

ويمكن أن يضر تجاهل هذه الرايات الحمراء لفترة طويلة بالصحة والنجاح المهني.

