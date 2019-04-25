القيادة تهنئ فلاديمير زيلينسكي بفوزه في انتخابات الرئاسة الأوكرانية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة لفخامة السيد فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

وقال خادم الحرمين الشريفين: «يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة للرئيس الأوكراني قائلًا: « يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي».

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وأظهرت النتائج، الاثنين الماضي، فوز زيلينسكي، قليل الخبرة السياسية بالانتخابات الرئاسية في البلاد، متقدمًا على أقرب منافسيه بفارق كبير من الأصوات.

وتعهد زيلينسكي من مقر حملته بألا يخذل الشعب الأوكراني، وقال: «كمواطن أوكراني بوسعي أن أقول لكل دول الاتحاد السوفيتي السابق أنظروا إلينا.. كل شيء ممكن، مُجدِّدًا التأكيد على «إنهاء الحرب شرق البلاد، والقضاء على الفساد، وتحسين مستوى المعيشة».

ويمثل فوز زيلينسكي تغيرًا جذريًّا في المشهد السياسي للبلاد التي كان كل من تولوا الرئاسة فيها منذ استقلالها عام 1991 من السياسيين المخضرمين، من بينهم ثلاثة تولوا من قبل منصب رئيس الوزراء.