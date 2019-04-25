السعودية اليوم / النيابة العامة ونظيرتها الروسية توقعان مذكرة تفاهم لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد



موسكو 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019 م واس

بحث معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، اليوم مع نظيره الروسي يوري تشايكا في العاصمة الروسية موسكو عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع الجانبان مذكرة تعاون بين النيابة العامة

واتفق الطرفان على أن تكون هذه المذكرة بموادها وبنودها المتنوعة، أساساً للتعاون في حدود اختصاصها، انطلاقاً من مبدأ المساواة والاحترام المتبادل ووفقاً للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين، وكذلك المعاهدات الدولية التي يلتزم بها الطرفان.

كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماعات والمشاورات لتبادل الخبرات، ومناقشة الموضوعات المشتركة، بما فيها تلك التي تطرح في المنظمات والمحافل الدولية ،وتبادل المعلومات والتشاور في المسائل المتعلقة بالتحضير للنظر في طلبات التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وعقد دراسات بحثية ومؤتمرات وندوات ونقاشات مشتركة وتبادل الزيارات حول المواضيع ذات الأهمية لأي من الطرفين.

وحددت المذكرة طريقة التنفيذ عبر القنوات الدبلوماسية أو الاتصال المباشر بين دائرتي التعاون الدولي في النيابة العامة بكلا البلدين.

ووجه معالي النائب العام في كلمة ألقاها بهذه المناسبة شكره للنيابة الروسية على حسن الاستقبال، مؤكدًا البعد التاريخي للعلاقة السعودية الروسية.

وقال إن هذه المذكرة تعبر عن التسارع المطرد في العلاقة بين البلدين، وتأتي متسقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ الساعية للنهوض بالمملكة العربية السعودية في جميع المجالات ولا سيما تطوير الأجهزة العدلية عبر فتح القنوات مع الأنظمة النيابية في البلدان الصديقة وفي مقدمتها روسيا الاتحادية.

أكد النائب العام الروسي من جانبه أهمية الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي قام بها لموسكو في ٢٠١٧، والزيارات اللاحقة لصاحب السمو الملكي الأمير

وشدد النائب الروسي في كلمته على عمق العلاقة السعودية الروسية والتشابه بين البلدين في النظر للقضايا الدولية.

وعن أهمية اللقاء مع معالي النائب العام وتوقيع مذكرة التعاون قال النائب العام الروسي إن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا على سعي البلدين لتطوير العلاقات على جميع الأصعدة.

// انتهى //

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موسكو 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019 م واسبحث معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، اليوم مع نظيره الروسي يوري تشايكا في العاصمة الروسية موسكو عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ووقع الجانبان مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية والنيابة الروسية، أكدت أهمية التنسيق بين الجانبين في مجال محاربة الجريمة وأشكالها المنظمة والإرهاب والفساد، وحماية حقوق الإنسان والحريات المشروعه.واتفق الطرفان على أن تكون هذه المذكرة بموادها وبنودها المتنوعة، أساساً للتعاون في حدود اختصاصها، انطلاقاً من مبدأ المساواة والاحترام المتبادل ووفقاً للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين، وكذلك المعاهدات الدولية التي يلتزم بها الطرفان.كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماعات والمشاورات لتبادل الخبرات، ومناقشة الموضوعات المشتركة، بما فيها تلك التي تطرح في المنظمات والمحافل الدولية ،وتبادل المعلومات والتشاور في المسائل المتعلقة بالتحضير للنظر في طلبات التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وعقد دراسات بحثية ومؤتمرات وندوات ونقاشات مشتركة وتبادل الزيارات حول المواضيع ذات الأهمية لأي من الطرفين.وحددت المذكرة طريقة التنفيذ عبر القنوات الدبلوماسية أو الاتصال المباشر بين دائرتي التعاون الدولي في النيابة العامة بكلا البلدين.ووجه معالي النائب العام في كلمة ألقاها بهذه المناسبة شكره للنيابة الروسية على حسن الاستقبال، مؤكدًا البعد التاريخي للعلاقة السعودية الروسية.وقال إن هذه المذكرة تعبر عن التسارع المطرد في العلاقة بين البلدين، وتأتي متسقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ الساعية للنهوض بالمملكة العربية السعودية في جميع المجالات ولا سيما تطوير الأجهزة العدلية عبر فتح القنوات مع الأنظمة النيابية في البلدان الصديقة وفي مقدمتها روسيا الاتحادية.أكد النائب العام الروسي من جانبه أهمية الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي قام بها لموسكو في ٢٠١٧، والزيارات اللاحقة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - إلى روسيا الاتحادية وما أثمرت عنه من تطور في العلاقات بين البلدين.وشدد النائب الروسي في كلمته على عمق العلاقة السعودية الروسية والتشابه بين البلدين في النظر للقضايا الدولية.وعن أهمية اللقاء مع معالي النائب العام وتوقيع مذكرة التعاون قال النائب العام الروسي إن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا على سعي البلدين لتطوير العلاقات على جميع الأصعدة.// انتهى //01:31ت م0332

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