السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا لدى المملكة

الرياض 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل, سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى المملكة كوسبرت تيمبا خبوشي، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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